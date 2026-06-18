Man raapt schildpad op, maar dan gebeurt DIT! (video)

Da’s pech hebben, of er gewoon om vragen…

Op geestige beelden is te zien hoe een Amerikaanse man een schildpad optilt met de bedoeling het dier naar een veiligere plek te brengen. De schildpad is daar duidelijk niet mee akkoord.

Nattigheid

De man krijgt immers een stevige straal urine over zich heen. “Ik hoop echt dat het urine is en niet iets anders”, zucht hij. De beelden zorgen voor heel wat hilariteit in de reacties. “Stel je voor dat je net begint te plassen en iemand je plots optilt”, “Hij deed het letterlijk in zijn broek”, en “Zo zeggen schildpadden bedankt”, klinkt het.

Foto: YouTube