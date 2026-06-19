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Toeriste waagt zich aan ritje op struisvogel en krijgt meteen spijt (video)

Den B.
Door Den B.
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Het was leuk voor (heel) even…

Een groep vrienden bracht onlangs een bezoek aan een dierenpark in Vietnam. Een vrouwelijke toerist besloot een ritje te wagen op een struisvogel. Dat leek aanvankelijk een leuk idee, maar al snel sloeg de twijfel toe.

Bang hartje

Langer dan vijftien seconden duurde haar avontuur niet. Aan haar gegil te horen, had ze het duidelijk niet helemaal naar haar zin. “Ik zou het proberen!!”, “De beroemde Egyptische struisvogelcavalerie”, en “Dat meen je niet!”, lezen we in de reacties.

Foto: YouTube

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