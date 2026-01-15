HomeNieuwsVideoDame rijdt van besneeuwde oprit, maar bumper van haar auto wil niet...
Dame rijdt van besneeuwde oprit, maar bumper van haar auto wil niet mee (video)

Den B.
Door Den B.
Da’s best lastig…

Je hebt sneeuwpret en je hebt sneeuwellende. Onderstaand filmpje behoort duidelijk tot die tweede categorie. Een vrouw rijdt met haar wagen van de oprit, maar haar bumper blijft steken achter een hoopje sneeuw en breekt los van de auto.

Voorzichtig rijden

Dat zijn onvoorziene kosten, maar laat dit meteen ook een waarschuwing zijn om extra voorzichtig te rijden bij overvloedige sneeuwval. “Die bumper had zoiets van: ‘Nee hoor, ik blijf thuis’”, knipoogt iemand in de reacties. “Bumpers zijn toch overschat”, grapt een andere kijker.

Foto: YouTube

