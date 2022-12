Man laat zich niet doen door chauffeur die fietspad gebruikt als autoweg (video)

Een fietser met helmcamera betrapte een chauffeur die het niet kon laten het fietspad als autoweg te gebruiken. Het hele voorval speelde zich af op en naast de straten in Australië.

Toen een chauffeur zich een weg wilde banen over een fietspad hield een fietser haar tegen. Hij maande haar aan terug te keren. “What the fuck ben je aan het doen? Dit is geen weg. Je rijdt hier op een fietspad”, zo zet de man de bestuurder en haar passagier op hun plek. “Ga terug!” In eerste instantie aarzelde de vrouw nog. Hoogstwaarschijnlijk had ze per ongeluk iets te vroeg haar bocht genomen en stond ze plots op het fietspad. In plaats van achteruit te rijden, wilde ze snel de volgende afrit nemen. Maar dat was buiten de fietser gerekend.

10 seconden

Uiteindelijk zou ze na enkele minuten dan toch rechtsomkeer maken. “Wat waren ze daar aan het uitspoken? De weg was niet eens zo druk”, zo merkt iemand op. “Ze wilde waarschijnlijk 10 seconden sneller zijn”, antwoordt een andere persoon gevat. “Goed dat het een volwassen fietser was en geen achtjarig kindje die voor zijn ouders reed. Want dat is een pure nachtmerrie.”

Foto: Reddit