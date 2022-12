Ophef over dame die in bikini danst nabij stiefvader: “Ongepast!” (video)

Karina Irby is haar naam. En de dame uit Australië gaat momenteel viraal met een opmerkelijk filmpje.

Zo zien we hoe ze in bikini het beste van zichzelf geeft. Vlakbij bevindt zich Phil, haar stiefvader, die ook zwemkledij draagt. “Ik laat mijn stiefvader even kennismaken met mijn TikTok-avontuur… Denk je dat hij het goedkeurt?”, plaatst Karina er al lachend bij. Maar niet iedereen vindt het tafereel even grappig, zo blijkt uit de vele misnoegde reacties.

“Ongepast!”

Het duurt niet lang of de eerste reacties stromen binnen. “Goedkoop en wanhopig”, lezen we. “Ongepast”, gaat het verder. Anderen vinden het dan wél weer geestig. En Karina zelf reageert nu ook op alle kritiek. “Wanneer een onschuldig TikTok-filmpje het internet verdeelt, viraal gaat en het nieuws haalt”, opent ze op Instagram. “Laat me even uitleggen dat het hier een hete kerst is in Australië. Onze familie zit al geruime tijd bij het zwembad, vandaar de zwemkledij. Ik en mijn stiefvader hebben beiden een goed gevoel voor humor en doen graag gekke dingen om anderen te doen lachen en om reacties uit te lokken. Dat is alles wat deze video is. Mensen moeten niet zo strikt zijn en hun problemen niet op ons projecteren”, besluit ze. Hoog tijd om eens te kijken waarover het juist gaat.