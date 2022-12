Leerkracht verward door kerstgeschenkje van school: “Is dit een grap?!” (video)

Een leerkracht is viraal gegaan met een filmpje waarin ze haar kerstgeschenkje van haar werkgever toont. De teleurgestelde vrouw reageerde verward toen bleek dat de school haar een coronatest cadeau had gedaan.

Al snel ontplofte het internet en kwamen gelijkaardige verhalen bovendrijven. “Mijn werkgever gaf ons allemaal tshirts en truien met een gigantische print van het logo van het bedrijf. Dat is geen cadeau, dat is gratis reclame!”, zo reageert iemand. In een reactievideo op het originele filmpje – dat plots verwijderd is geweest nota bene – gaf TikTokster ‘tokkingwithstrangers’ ook aan verschrikkelijke cadeaus van werkgevers te hebben gekregen. “Wij kregen elk een pakje ‘Poppycocks’, een klein tinnen doosje met wat popcorn in. De prijs plakte zelfs nog onderaan het doosje…”, zo zegt ze.

Niets

In de reacties tonen een pak mensen hun begrip. “Ik krijg nog liever niets dan die prullen”, zo geeft iemand aan. “Een coronatest voor een leerkracht? Precies alsof ze het nog niet moeilijk genoeg hebben. Dat is echt een slag in je gezicht wanneer je zoiets krijgt”, merkt een persoon op. “Geen excuus meer om positief op het werk te verschijnen zullen ze gedacht hebben”, voegt daar iemand fijntjes aan toe.

Foto: TikTok