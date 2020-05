Bekende Nederlandse YouTuber Noah Zeeuw zag het allemaal gebeuren.

In Amsterdam filmde hij namelijk hoe enkele kwajongens op een brugje paraat stonden, ‘gewapend’ met een lading waterballonnen.

Hun doelwit kwam onder hen op een bootje voorbij. En die had al in de mot wat er hem te wachten stond. “Dit gaan we niet doen hé”, laat ie nog weten aan de jongens.

Nu, daar dachten laatstgenoemden toch enigszins anders over. “Dit is goeie content”, klinkt het in koor. En inderdaad… YouTuber Noah wist de streek van de belhamels wel te smaken. Hij is ook lang niet alleen, want het filmpje gaat momenteel stevig rond in Nederland.

Of de man in het bootje het ook allemaal leuk vond, durven we sterk te betwijfelen. “Klootzakken” en “vuile teringlijers”, klinkt het… Kijk maar:

Foto: still Instagram Noah Zeeuw