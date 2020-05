Wil je graag zo lang mogelijk leven? Luister dan naar de wijze raad van deze kwieke oudjes.

Met hun 95 lentes zijn Doris Hobday en Lil Cox de oudste identieke tweeling van het Verenigd Koninkrijk. Hun haren mogen dan wel grijs zijn, ze barsten nog steeds van de energie én de humor.

Gelukkig sterven

In het praatprogramma ‘Good Morning Britain’ vroeg presentator Piers Morgan hen naar het geheim voor hun gezegende leeftijd. “Heel veel seks”, lachte Lil. In hetzelfde gesprek verklapte Lil dat ze een boontje heeft voor acteur Jason Statham. “Eén nacht met hem en ik sterf gelukkig”, voegde ze daar aan toe.

Enthousiaste kijkers

De kijkers lagen in een deuk door het grappige interview met de dames. “Ik heb nog nooit zo hard gelachen” en “Kunnen we hen elke morgen bezig zien? Ze zijn exact wat we nodig hebben in deze tijden”, klinkt het onder meer.

