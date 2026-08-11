Zita Wauters verbaast volgers in doorschijnende outfit: “Mooiste vrouw ter wereld!” (foto’s)

Zita Wauters heeft enkele zomerse kiekjes gedeeld op Instagram. “Prachtige foto’s, lieve Zita. Je bent zo mooi!”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Zita Wauters geniet momenteel van een deugddoende vakantie op Ibiza. De 21-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser postte op Instagram enkele leuke foto’s. Ze draagt een lange, witte doorschijnende strandjurk waaronder haar bikini zichtbaar is. Lekker luchtig en helemaal Ibiza-proof. “De hemel op aarde”, glundert ze bij de foto’s.

Complimenten

Lang duurde het niet vooraleer haar volgers met complimenten strooiden. “Mooiste vrouw ter wereld!”, “Knapperd!”, “Ibiza is altijd een goed idee”, “Prachtige foto’s, lieve Zita. Je bent zo mooi!”, en “Wauw! Veel plezier!”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram