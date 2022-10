Man en vrouw doen DIT tijdens eerste Tinder-date: “Ik vind het prachtig!” (video)

Altijd een goed idee om indruk te maken op een eerste date, maar dit koppel legt de lat nog net wat hoger. De TikTokster ‘Lil Allyway’ nam haar afspraakje mee naar de… tattoo shop. En dat kan online op heel wat bijval rekenen.

Het lijkt ons een vrij unieke beleving te zijn om tijdens je eerste date met je afspraakje naar de tattoo shop te gaan om er samen een tatoeage te laten zetten. We zouden er zelf niet op komen, maar TikTokster ‘Lil Allyway’ dus duidelijk wel. Het begon nochtans allemaal relatief cliché met een – en zo omschrijft ze het zelf – “lange wandeling op het strand”. Om daarna dus meteen naar de tattoo shop af te zakken om hun eerste date te vereeuwigen.

”Romantisch!”

Haar TikTok-volgers vinden het in ieder geval fantastisch. “Dit is enorm romantisch”, zo laten velen zich ontvallen. Ondertussen is het videoclipje al bijna een half miljoen keer bekeken. En tussen de comments zien we ook enkele personen bekennen dat ze op gelijkaardige dates zijn gegaan, inclusief een bezoekje aan de tattoo shop. Ideetje dus voor je volgende Tinder-date?

Foto: TikTok