Dame waagt zich aan straffe yogaoefening op het strand. Maar dan? WOOPS! (fails)

Zon, zee, strand… Bestaat er een betere plek om tot rust te komen?

Doorgaans zouden we durven denken van niet. En we vermoeden dat onderstaande dame dat ook dacht toen ze zich waagde aan een straffe yogaoefening nabij het water. Maar toch is zo’n yogasessie op de kustlijn niet zonder ‘gevaar’, zo blijkt. Dat zie je in de eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

’t Zou natuurlijk niet netjes zijn om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we een nog meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer ettelijke minuten meer dan goed voor een aardige dosis schadenfreude. Kijk maar:

Foto: still VKMag