Ooggetuigen kunnen DESASTREUZE parkeerpoging van dame amper geloven: “Ooooh nee!” (video)

Pijnlijke beelden uit Penticton, Canada.

Ook ginds zijn de parkings soms aan de (te) kleine kant. Dat bewijst onderstaande dame. Tijdens het parkeren van haar wagen gaat het namelijk meer dan goed fout. Enkele ooggetuigen zien het allemaal gebeuren en kunnen alsnog hun ogen amper geloven…

“Ooooh nee!”

We zien hoe een naburige paal behoorlijk wat schade veroorzaakt aan de zijkant van de wagen. “Ooooh nee”, klinkt het meermaals. “Ik vind het zo erg voor haar”, horen we een jongetje nog zeggen. “Nadat ik was gestopt met filmen, stapte de dame nog uit en probeerde ze de krassen van haar wagen te krijgen”, lezen we verder nog in de beschrijving bij de video. We durven vermoeden dat dat (kostelijk) werkje iets voor professionals zal geweest zijn. Kijk maar…

Foto: still – Bron: ViralHog