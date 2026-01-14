Man doet huwelijksaanzoek op wel héél gedurfde plek (video)

Avontuurlijker wordt een huwelijksaanzoek niet.

Je partner ten huwelijk vragen wil je uiteraard op de meest speciale manier doen. De man in onderstaande video zocht de grenzen wel heel ver op. Of hoog, eigenlijk.

Touwbrug

Het tafereel speelde zich onlangs af in Lào Cai, een stad in het noordwesten van Vietnam. De man wandelde met zijn partner over een touwbrug van 300 meter. In het midden van de brug ging hij door de knieën en stelde hij haar dé vraag. Gelukkig zei ze ‘ja’, want anders werd het nog een heel ongemakkelijke weg terug…

Foto: YouTube