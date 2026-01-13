Vrouw parkeert op eigen oprit, maar vergeet dat haar man ook een auto heeft (video)

Dat wordt een lastige zaak voor de verzekering…

Je eigen oprit oprijden gaat meestal zo goed als automatisch. Je doet het immers elke dag, dus dat loopt doorgaans wel goed. In onderstaand geval ging het echter helemaal fout. De vrouw rijdt rustig achterwaarts de oprit op, maar vergeet even dat de auto van haar man daar geparkeerd staat en botst ertegen.

Parkeerplaats van de vrouw

Haar man stond erbij en keek ernaar. “Waarom staat jouw auto op mijn plek?”, horen we de vrouw door het raampje roepen. “Het is toch niet jouw plek. Ik heb hem verzet omdat ik plaats nodig had”, antwoordt de man.

Foto: YouTube