Mama is iéts te luidruchtig in slaapkamer: “Ons dochtertje huilt omdat ze je hoorde ‘schreeuwen’…” (video)

Als koppel intiem zijn terwijl er (jonge) kinderen in huis zijn, kan een uitdaging zijn.

Daar zal ook onderstaand koppel van kunnen meespreken. Het duo maakte het vermoedelijk iéts te bont, als we de beelden mogen geloven. “Onze dochter is aan het huilen omdat ze je hoorde schreeuwen. Ze wil weten of je het goed stelt… Ik denk dat je best even met haar gaat praten”, opent de man met een glimlach.

“Onze deur was dicht…”

Niet veel later horen we mama met dochterlief praten. “Ik hoorde je schreeuwen. Ik wilde weten wat er aan de hand was, maar niemand reageerde”, vertelt het meisje al huilend. “Oooh, onze deur was dicht… Het spijt me zo”, stelt mama gerust. “Het klonk alsof je pijn had”, aldus het dochtertje. “Oh nee hoor, ik heb geen pijn… Ik dacht dat je al sliep… Ik hou van je”, laat de vrouw nog geruststellend weten. “Ik hoorde ook dat jullie pizza aan het bestellen waren”, sluit de oogappel nog af… In geen tijd werden de beelden bijna 40 miljoen keer bekeken op TikTok.

