Race tussen twee Ferrari’s eindigt tegen omheining van villa: «Wow!» (video)

Bloedstollende beelden uit Italië, waar twee Ferrari-bestuurders met hun bolide letterlijk tegen een omtuining vlogen. Wonder boven wonder raakte niemand gewond.

Het opvallende tafereel speelde zich afgelopen zaterdag af in Osimo, een gemeente in de Italiaanse provincie Ancona. Een Ferrari 296 GTB, vermoedelijk bestuurd door een Nederlander, en een F12berlinetta met Belgische chauffeur misten hun bocht volledig, werden door het hoogteverschil de lucht in gekatapulteerd en landden staalhard tegen de omheining van een huis. De F12berlinetta vatte daarbij vuur, maar beide bestuurders geraakten veilig en wel uit de wagen.

Verbaasde reacties

De videobeelden zijn behoorlijk spectaculair en zorgen voor heel wat verbazing. «Dat is een stevig hek zeg!», «Wow, ik moest het vertragen en opnieuw bekijken!», «Oeps!», en «Lijkt wel een verwijderde scène uit ‘The Fast and the Furious’», wordt er gereageerd. «Je mag daar niet parkeren!», grapt nog iemand.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/wtf/race-tussen-twee-ferraris-eindigt-tegen-omheining-van-villa-wow-video