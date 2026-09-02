Vrouw geniet van verbluffend uitzicht, maar dan… (video)

Hup, weg sfeer!

Een vrouw genoot onlangs in Bali van een adembenemend uitzicht op de indrukwekkende vulkaan Agung. Nadat ze het landschap even heeft bewonderd, loopt ze rustig weer naar achteren. Alleen blijkt de ondergrond behoorlijk glad te zijn.

Lachen met uitschuiver

Plots schuift de vrouw uit en gaat ze tegen de grond. Gelukkig lijkt ze zich niet bezeerd te hebben en kan ze zelf meteen lachen om haar ongelukkige valpartij. “Hoogmoed komt voor de val”, grapt een kijker.

Foto: YouTube