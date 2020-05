Zeer straffe beelden uit Florida, Verenigde Staten.

Daar waren op 30 april twee bouwvakkers ettelijke meters boven de begane grond aan het werk langs de buitenkant van een gebouw.

“Het was een zonnige en rustige namiddag, toen plots en zonder waarschuwing een stevige storm ons trof”, lezen we in de beschrijving van de video.

Wat volgde, was een levensgevaarlijk spel tussen mens en natuur. Na twintig bange minuten wisten de arbeiders weer controle te krijgen over het platform waarop ze zich bevonden. Via een naburig balkon zouden ze uiteindelijk uit hun penibele situatie ontsnapt zijn.

Foto: still – Bron: ViralHog/@irena_bessmertnaya