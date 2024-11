Koppel wil samen in het water springen, maar dat gaat PIJNLIJK fout: “Oh nee!” (video)

Tien punten voor het idee, gebuisd voor de uitvoering…

Op beelden is te zien hoe een koppel op acrobatische wijze in een vijver probeert te springen in de Braziliaanse deelstaat Piauí. De man draagt zijn vriendin op de rug en de bedoeling was om netjes in het water terecht te komen.

Uitschuiver

De gladde ondergrond was het daar echter niet mee eens. Resultaat? Wellicht een stevige blauwe plek op hun achterwerk, maar ach, ze konden er toch ook mee lachen. “Woops”, reageert een kijker op het filmpje. “Oh nee!”, klinkt het verder in de reacties.

Foto: YouTube