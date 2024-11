Golfer probeert bal te slaan bij meertje, maar dat gaat hilarisch fout (video)

Dat was vragen om nattigheid…

Bij golf heb je nu eenmaal niet altijd te kiezen waar je volgende afslagplaats zich precies zal bevinden. De man in onderstaand filmpje stond voor een moeilijke opdracht, maar waagde zich er toch aan.

Kletsnat

Het balletje lag immers half in het water van een meertje, dus trok hij zijn schoenen uit en probeerde hij de klus te klaren door in het water te gaan staan. Raken deed hij het balletje wel, maar de gladde ondergrond zorgde ervoor dat hij pardoes in het water viel. Tot grote hilariteit van de cameraman en de golfer zelf.