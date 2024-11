Bestuurder rijdt door rood licht, maar dan grijpt karma in: “Kon hij nu écht geen 30 seconden wachten?!” (video)

Volgende keer toch maar iets geduldiger zijn?

De chauffeur van een Dodge Ram negeerde onlangs een rood licht. Levensgevaarlijk, maar gelukkig was er weinig verkeer op de baan. Eén andere auto, om precies te zijn. En wil het toch wel lukken dat dat een undercover politiewagen was… Kostelijke affaire dus!

Verdiende loon

Niet alleen de filmer lacht met de ongeduldige persoon in kwestie, ook in de reacties spreekt men over een verdiende loon. “Verkeerd moment, verkeerde plaats”, “Kon hij nu écht geen 30 seconden wachten?!”, en “Oeps, karma!”, wordt er gereageerd.

Foto: YouTube