Koffie of thee in de ochtend: wat is nu eigenlijk de beste keuze?

Voor velen begint de dag pas écht na een kop koffie of thee. Maar welke van de twee is nu eigenlijk de beste keuze?

Wie ’s ochtends vooral snel wakker wil worden, zit goed met koffie. Koffie bevat doorgaans meer cafeïne en zorgt daardoor voor een snellere en krachtigere energieboost. Het nadeel? Sommige mensen kunnen er onrustig of zelfs angstig van worden.

Rustigere boost

Thee bevat minder cafeïne en kan daardoor voor een meer geleidelijke opkikker zorgen. Groene en zwarte thee bevatten bovendien L-theanine, een aminozuur dat in combinatie met cafeïne voor een wat rustiger en stabieler effect kan zorgen.

Wat is dan de winnaar? Die is er eigenlijk niet. Wie snel een energieboost wil en goed tegen cafeïne kan, kan gerust voor koffie kiezen. Wil je liever wat rustiger aan je dag beginnen, dan is thee een prima alternatief.

Suiker

Belangrijker is misschien wel wat je ín je kopje doet. Diëtisten raden aan om grote hoeveelheden suiker, siroop en room te vermijden. Zwarte koffie of koffie met een beetje melk en thee zonder veel extra toevoegingen zijn prima keuzes. En energiedrank of frisdrank als ontbijt? Die bevatten vaak veel suiker en andere toevoegingen. Koffie en thee zijn volgens de experts dan doorgaans een betere keuze.

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