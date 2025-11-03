Man wil indruk maken op boksbal, maar dat loopt pijnlijk mis (video)

Nee, dat was niet de boksbal…

Altijd leuk: even tonen hoeveel kracht je hebt door keihard op een boksbal te slaan. Je moet alleen wel zeker zijn dat je op de bal slaat en niet op de machine. Dat was deze man even ontgaan, dus krijgt hij nul punten. Qua entertainment voor zijn vrienden is het daarentegen wél een dikke tien op tien.

Grootste angst

Het is dan ook geen wonder dat de kijkers in lachen uitbarsten. “God, help hem als hij ooit in een echte vechtpartij terechtkomt”, “Haha, dit is mijn angst die tot leven komt! Ik heb altijd gedacht dat als ik zoiets zou proberen, dit op de een of andere manier zou gebeuren” en “Iemand moet deze man leren hoe hij moet slaan”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram