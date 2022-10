Koppel diep ontgoocheld nadat man verlovingsring kwijtspeelt tijdens huwelijksaanzoek (video)

Wat één van de meest romantische momenten van zijn en haar leven moest worden, is uiteindelijk uitgedraaid op een nachtmerrie. Toen deze man zijn vriendin ten huwelijk vroeg en ze – na een overduidelijke ‘ja!’ – elkaar innig omhelsden, sloeg het noodlot toe.

De ring, die nog niet om een vinger prijkte, viel. Pittig detail: het huwelijksaanzoek speelde zich af op het strand en dus raakte het kleinood kwijt tussen de miljarden zandkorrels. Het koppel deelde de beelden nadien, en met een uiteindelijke glimlach, op TikTok waar het meer dan 16 miljoen (!) keer bekeken werd.

”Niet in het water”

Op zich was het koppel al blij dat het niet in het water gevallen was, maar de zoektocht naar het juweeltje zou uren geduurd hebben. Het was al donker toen ze, samen met enkele andere mensen, uiteindelijk de ring terugvonden. De toekomstige bruid was de moed al verloren en moest huilen, maar de emotionele rollercoaster had dus een happy end. Het was uiteindelijk de fotograaf, die ook was opgetrommeld voor verlovingsfoto’s, die de ring had gespot.

Foto: TikTok