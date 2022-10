Vrouw gaat viraal na opvallende wenkbrauwbehandeling: “Ik kom niet meer bij!” (video)

Niets zo leuk dan je te laten verwennen in een schoonheidssalon, alleen kan het eindresultaat blijkbaar soms wel eens tegenvallen. Voor Sarah Donnelly is een simpele wenkbrauwbehandeling de reden waarom ze viraal is gegaan met haar video op TikTok.

De vrouw had het niet meer toen ze uit het salon stapte. “O mijn god, wat heb ik mezelf aangedaan?! Ik weet niet of ik moet lachen of huilen”, zo vertelt ze in het filmpje. En inderdaad, de behandeling om haar wenkbrauwen voller te maken is op zich niets nieuws, maar het had bij Donnelly wel een extreem effect.

”Precies Mr. Bean!”

Haar volgers op TikTok kwamen in ieder geval niet meer bij van het lachen. “De aflevering van vandaag is gesponsord door ‘Angry Birds’”, zo grapt iemand. “Probeerde je te lijken op Mr. Bean?”, vraagt een andere persoon zich af. Donnelly zelf moet er ook smakelijk om lachen en dat wordt duidelijk geapprecieerd bij de kijkers. “Ik vind de look niet mooi, ik snap het ook niet, maar ik vind jou en je lach fantastisch!”, schrijft iemand.

Foto: TikTok