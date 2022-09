Vrouw had er geen idee van dat ze zwanger was tot ze plots weeën kreeg in een dansclub (video)

Je bent twintig en de wereld ligt aan je voeten. Voor feestbeest en TikTokster Vivian Wize Ruizvelasco moest het een ‘gewoon’ avondje uit worden tot ze plots haar weeën kreeg op de dansvloer van een club. Verbazing alom, temeer omdat de dame in kwestie niet eens wist dat ze zwanger was.

Voor verkoopsassistente Vivian Wize Ruizvelasco zou het een onvergetelijke avond worden toen ze ging clubben met haar vrienden en vriendinnen. Volledig opgaand in de muziek kreeg ze plots hevige pijnen te verduren. Weeën zo bleek later, want de vrouw was hoogzwanger en stond op het punt te bevallen, zonder dat ze dat überhaupt doorhad. Gelukkig had ze het afgelopen jaar bijna niets meer van alcohol gedronken wegens een medische ingreep.

Ziekenhuis

In eerste instantie ging ze gewoon naar huis met haar vriend, maar die laatste zou dan toch aangedrongen hebben om langs te gaan bij het ziekenhuis. Daar vertelde de dokter hen dat de bevalling was ingezet en ze over enkele uren een baby zouden hebben. Zoontje Matias vervoegde het koppel en na de shock kwam gelukkig het gevoel van het opperste geluk. Naar eigen zeggen had Vivian bijna geen buikje tijdens de maanden van haar zwangerschap.

Foto: TikTok