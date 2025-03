Kat Kerkhofs blundert met inworp: “Kunnen we niet doen alsof dat niet gebeurd is?” (video)

Geestig momentje tijdens ‘Masters of Madness’, waarin Kat Kerkhofs zich per ongeluk in de kijker zette…

In het sport- en realityprogramma ‘Masters of Madness’ kampen twee zeskoppige indoor-voetbalteams tegen elkaar in een competitie die opgericht werd door profvoetballers Dries Mertens en Jan Vertonghen. Onlangs was Kat Kerkhofs van de partij, maar toen ze de bal mocht ingooien, liep het even mis.

Schijnbeweging

De 36-jarige vrouw van Dries Mertens wilde een soort van schijnbeweging doen om een speler van het andere team af te leiden. Dat mislukte waardoor ze de bal weggaf aan de verkeerde speler. “Kunnen we niet doen alsof dat niet gebeurd is?”, lacht ze achteraf voor de camera.

@goplay.be Wanneer je mama even mee met de bal komt spelen. 😅 #MastersOfMadness ♬ origineel geluid – GoPlay

Foto: TikTok