TikTokster meer dan trots op achterwerk van haar moeder: “Geef alstublieft die genen door!” (video)

Dat velen op TikTok hun eigen kunstjes of lichaam tonen, wisten we al.

Maar ene Mely pakt op het populaire platform uit met het lichaam van… haar mama! Mely is namelijk meer dan trots op de natuurlijke, ronde billen die haar moeder heeft. En dat mag blijkbaar iedereen weten. In geen tijd werd de video zo’n 13.6 miljoen keer bekeken.

“Geef alstublieft die genen door!”

In het filmpje zien we moeder en dochter de revue passeren. “Geef alstublieft die genen door”, plaatst Mely er nog even voor de volledigheid bij. “Kijk naar haar glimlach. Ze weet dat ze het heeft. Mama’s zijn geweldig”, klinkt het tussen de vele reacties. “Haar moeder is blij met wie ze is”, gaat het verder. “Mama’s hebben altijd de grootste kont, ik zweer het”, besluit een laatste kijker nog.

Foto: still TikTok – Bron: Daily Star