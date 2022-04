Kalende kerel zegt dat zijn haar weer in volle glorie groeide om deze BIZARRE reden (video)

Stop de pers! Want één man heeft dé manier gevonden om weer een volle haardos te krijgen. Een kalende kerel claimt dat sinds hij gestopt is met zijn haar te wassen, het weer teruggroeide. Hij maakt nu deel uit van de beweging met de klinkende naam No Poo Movement…

…wat zoveel wil zeggen als compleet haarshampoo afzweren “zodat je weer dik en gezond haar hebt”. Nick Coetzee deelde zijn opmerkelijke verhaal op TikTok. Naar eigen zeggen begon hij zijn haar te verliezen wanneer hij op de universiteit zat. Op een bepaald moment nam hij de beslissing om zijn overgebleven haar gezonder te maken door “natuurlijke oliën”. Hij stopte volledig met het gebruik van shampoo.

”Veel gezonder”

In de TikTok-video geeft Coetzee aan dat zijn haar er een pak gezonder bij ligt: “Tot mijn grote verbazing is mijn haar gezonder en ontdekte ik dat er een hele beweging rond bestaat: de No Poo Movement. Je zou denken dat wanneer je stopt met je haar te wassen het supervettig wordt en dat is ook voor 2 à 3 weken. Maar nadien komen er natuurlijk oliën vrij en dan kunnen je haren extreem gezond worden en weer groeien.” De video is ondertussen al miljoenen keren bekeken. Verschillende kijkers bevestigen, anderen zijn sceptisch, maar willen het wel eens proberen.

Foto: TikTok