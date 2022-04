Trucker kruipt door oog van naald wanneer vrachtwagen explodeert na crash (video)

Een autobestuurder die meer dan waarschijnlijk onder invloed reed, knalde op de snelweg in op een kleine vrachtwagen. Dat zorgde ervoor dat de trucker de controle verloor over het stuur en in de berm crashte, met alle gevolgen vandien. De vrachtwagen onplofte meteen.

Maar als bij wonder kunnen zowel de chauffeur van de personenwagens als de trucker het navertellen. Andere wagens konden het zware ongeluk net vermijden. Het hele gebeuren werd vastgelegd door verkeerscamera’s aan de kant van de snelweg en deed zich voor in Spring Lake Park in het Amerikaanse Minnesota.

”Dat is ongelooflijk!”

Ondertussen worden de beelden druk bekeken en becommentarieerd door internetgebruikers. Velen kunnen het niet geloven dat de man in de vrachtwagen het er leven van af bracht. “Dit is ongelooflijk! Ik ben blij en opgelucht dat de bestuurder net op tijd kon ontsnappen vooraleer de truck in vuur stond!”, zo vertelt één persoon. Een andere kijker merkte op: “Het is gek om zien hoeveel schade één persoon kan aanbrengen aan anderen door slecht rijgedrag.”

Foto: YouTube