Joke van de Velde poseert in sportieve outfit op het strand: “Wat zie je er super uit!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat vindt ook Joke van de Velde, wanneer we net als 70.300 volgers haar Instagram-pagina even bekijken. Daar deelt de bekende dame sporadisch wat nieuws en dat is ook nu weer niet anders.

We zien Joke in een sportieve outfit genieten op het strand. “Een actieve vakantie is de beste manier om te ontspannen en nieuwe energie op te doen”, schrijft ze bij het fotoalbum. En haar fans? Die zijn enthousiast.

“Wat zie je er super uit!”

De lovende reacties stromen aan een aardig tempo binnen. “Wat zie je er super uit”, klinkt het. “Mooie foto’s”, gaat het verder. “Zo’n mooie vrouw”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.