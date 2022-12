“Ik had mijn beste seksuele hoogtepunt op mijn 49ste!” (video)

Sekstherapeute Louise Van Der Velde heeft in een interview een blik gegund op haar seksuele leven. De 49-jarige dame gaat er prat op dat seks en leeftijd onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. “De meest intense orgasmes van mijn leven beleef ik nu!”, zo vertelt ze.

Van Der Velde, die op 17-jarige leeftijd haar maagdelijkheid verloor, zegt dat haar beste seksuele hoogtepunt ervoer op haar 49ste. De vrouw staat bekend om haar alter ego, ‘The Pleasure Professor’. Een persona dat ze handig gebruikt in video’s om haar licht te werpen op seksualiteit. Van Der Velde verdiende er miljoenen mee en reisde de wereld rond om rijke welvarende koppels te helpen met hun relatieproblemen. De sekstherapeute is ervan overtuigd dat seks enkel beter wordt met ouder te worden en ze kijkt dan ook reikhalzend uit naar haar vijftigste verjaardag.

Seksualiteit

”Ik heb mijn eigen vijf tijdperken rond seksualiteit beleefd en ik kan met veel overtuiging zeggen dat het echt wel beter wordt met ouder worden. Momenteel beleef ik de meest intense orgasmes van mijn leven. De sleutel tot seksueel geluk zit ‘m in zelfvertrouwen. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld in m’n vel. Het was pas toen ik weduwe werd dat ik mezelf seksueel heb kunnen ontplooien. Het is bevrijdend om mijn kennis en expertise te kunnen delen met koppels die worstelen om innerlijk geluk en seksuele hoogtepunten te ervaren”, aldus Van Der Velde.

