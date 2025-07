Heidi Klum verbaast fans met bikinifilmpje: “Tijdloze schoonheid!” (video)

Heidi Klum heeft wat nieuws gedeeld op Instagram!

En dat doet de beroemde dame wel vaker, maar deze keer heeft ze ook aan haar meer dan 12.5 miljoen volgers de mogelijkheid gegeven om te reageren.

We zien Heidi Klum in een kort filmpje genieten in bikini. “Every day 👙☀️ 🌴and ❤️🥰”, schrijft ze bij de beelden. En haar fans? Die maken gretig gebruik van de kans om van zich te laten horen!

“Tijdloze schoonheid!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Tijdloze schoonheid”, klinkt het. “Icoon”, gaat het verder. “Je ziet er geweldig uit”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar even door op het prentje te klikken.