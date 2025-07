UNTAMED: Eric Bana jaagt op duistere geheimen in de natuur in nieuwe Netflix-serie (trailer)

Netflix pakt deze zomer uit met een beklemmende thrillerserie: UNTAMED, een psychologisch drama met Eric Bana in de hoofdrol, beschikbaar vanaf 17 juli. Verwacht een verhaal vol spanning, emotionele wonden en adembenemende natuur – waar de grootste dreiging misschien wel van binnenuit komt.

Een thriller diep in de wilde natuur van Amerika

In UNTAMED speelt Eric Bana de rol van Kyle Turner, een speciale parkwachter die wet en orde moet handhaven in de uitgestrekte, afgelegen natuurgebieden van de Verenigde Staten. Wat begint als een routineonderzoek naar een gewelddadige dood in een nationaal park, ontaardt al snel in een persoonlijke strijd – tegen een meedogenloze omgeving én tegen zijn eigen verleden.

Naarmate Turner dieper graaft, merkt hij dat niets is wat het lijkt. De waarheid is verstopt in de stilte van het woud, en elke stap brengt hem dichter bij het mysterie – maar ook bij zijn eigen ondergang.

Meer dan een moordzaak

UNTAMED sluit naadloos aan bij films als Wind River of The Dry: geen schreeuwerige actie, maar subtiele spanning in een decor dat zowel prachtig als dreigend is. De bossen zijn stil, maar houden duistere geheimen verborgen. De natuur is geen toevluchtsoord – ze kijkt zwijgend toe.

Eric Bana zet opnieuw een sterke prestatie neer als de beschadigde speurder. Zijn personage balanceert tussen orde en chaos, plicht en schuldgevoel. Het onderzoek dwingt hem niet alleen om te overleven, maar ook om de confrontatie aan te gaan met de duisternis in zichzelf.

Sterke vertolkingen, trage ontknoping

UNTAMED is een thriller die durft te vertragen. De cinematografie is visueel strak, soms bijna meditatief. De tegenstelling tussen de overweldigende natuur en de innerlijke eenzaamheid van Turner maakt van dit verhaal een pakkende mix van misdaad, introspectie en overleving.

Te zien vanaf 17 juli op Netflix

UNTAMED is vanaf 17 juli wereldwijd te streamen op Netflix. Liefhebbers van sfeervolle thrillers, psychologisch drama en natuurlijke schoonheid zullen zich in deze serie thuis voelen – of misschien juist ongemakkelijk dichtbij de grens tussen mens en wildernis.

