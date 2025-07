Dit is hoe statiegeldsystemen op grote evenementen werken

Als je weleens een event, beurs of festival bezoekt, heb je vast al eens een herbruikbare beker gekregen. In dit artikel bekijken we hoe dit er achter de schermen aan toe gaat, en waarom steeds meer bedrijven voor dit systeem kiezen.

Stap 1a: Herbruikbare bekers bestellen

De eerste stap is het bestellen van herbruikbare bekers. Deze zijn veelal gemaakt van BPA-vrij polypropyleen, waardoor het materiaal van de beker de smaak van de drank niet beïnvloedt. Daarnaast is polypopyleen stevig genoeg om her te gebruiken.

Stap 1b: Personalisatie

Grote evenementen kiezen er vaak voor om de bekers te personaliseren. Niet alleen is dit erg leuk, het draagt ook bij aan het vergroten van de naamsbekendheid. Denk aan de hoeveelheid foto’s die worden genomen door bezoekers met een drankje in de hand.

Bij HelloPrint kun je bijvoorbeeld herbruikbare bekers bedrukken , die vervolgens door bezoekers kunnen worden bijgehouden gedurende het evenement. De organisatie van het evenement heeft dan de keuze om de bekers in te zamelen (door middel van een statiegeldsysteem), maar bezoekers kunnen deze uiteraard ook meenemen naar huis als een bijzonder souvenir.

HelloPrint is zelf een B-Corp gecertificeerde onderneming, wat betekent dat er ook tijdens het productieproces rekening wordt gehouden met het milieu. Tevens heeft deze drukker meerdere duurzaamheidsmaatregelen getroffen, om hun ecologische voetafdruk te verminderen.

Stap 2: (Statie)geld vragen per beker

De tweede stap vindt plaats tijdens het evenement zelf, waarbij veelal wordt gekozen voor een statiegeldsysteem. Dit betekent dat de bezoeker één of twee euro meer betaalt voor het eerste drankje. Bij het inleveren van de beker kan dit geld retour worden ontvangen, maar de bezoeker kan er ook voor kiezen om de beker mee naar huis te nemen.

Naast het statiegeldsysteem kiezen sommige evenementen ervoor om de bezoekers te vragen de beker te kopen. Veelal omdat het bij kleinere evenementen lastig kan zijn om het statiegeldsysteem te integreren in het kassasysteem. Weer andere evenementen werken met zogenaamde consumptiekaarten, waarbij de borg van de beker op de kaart wordt bijgeschreven en kan worden gebruikt voor de eerste consumptie.

Het is afhankelijk van het publiek, het soort festival en de kwaliteit van de beker wat de beste optie is.

Stap 3: Hervullen

Tijdens het evenement kunnen bezoekers de beker aan een medewerker overhandigen als ze een drankje bestellen. Op deze manier wordt er enkel betaald voor de drank zelf.

Stap 4: Inleveren

Tot slot kan de beker bij een speciale stand aan de uitgang worden ingeleverd, om als dank het statiegeld retour te ontvangen. Dit zorgt ervoor dat bezoekers de beker daadwerkelijk inleveren en deze niet alsnog op de afvalhoop belandt. Al bestaan er inmiddels ook bekers die je kunt opeten , alleen zijn deze voor evenementen (nog) niet geschikt.

Bijkomende voordelen

Naast de voordelen voor het milieu, is een herbruikbare beker ook een manier om de kosten te drukken. De kosten voor de herbruikbare beker kunnen namelijk worden verhaald op de bezoeker, aangezien de bezoeker het statiegeld enkel retour ontvangt als de beker weer wordt ingeleverd. De bekers kunnen vervolgens worden gereinigd, om tijdens het volgende evenement nogmaals te gebruiken.

Ook is er minder mankracht nodig om de locatie schoon te maken, aangezien er veel minder bekers achtergelaten worden op het terrein. Bij zeer grote evenementen worden vaak nog speciale afvalbakken weggezet waar eventuele bekers met statiegeld in kunnen worden gedeponeerd.