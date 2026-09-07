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Man rijdt van oprit, maar sleurt per ongeluk iets mee: “Hoe kun je dat niet doorhebben?!” (video)

Den B.
Door Den B.
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Gedaan met basketten in de voortuin.

Een man wil rustig met zijn wagen vertrekken, maar bij het wegrijden van zijn oprit raakt hij een basketbalpaal, die vervolgens achter zijn auto blijft haken. Zelf heeft hij blijkbaar niets in de gaten.

Veel lawaai

Alsof er niets aan de hand is, rijdt de man verder terwijl hij de basketbalpaal met veel kabaal achter zich aansleept. Het opvallende tafereel zorgt uiteraard voor hilariteit. “De hele buurt wakker gemaakt”, “Hoe kun je dat in godsnaam niet doorhebben?!” en “Je moet wel héél dronken zijn, of iets anders op hebben, om het lawaai niet te horen dat dat ding maakt wanneer je het meesleept…”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram

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