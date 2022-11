Hitsig koppeltje gaat van bil op terras van restaurant. Omstaanders geloven ogen niet: “OMG!” (video)

Voor onderstaand duo zijn terrasverwarmers duidelijk overbodig…

Pikante beelden uit New York City. Daar vond een hitsig koppeltje het blijkbaar een goed idee om even van bil te gaan op een terras van een restaurant. Dat er rondom hen behoorlijk wat begankenis was, leek hen maar weinig te deren. “Ik zag net een mooi stel seks hebben”, plaatst ene ‘@layajospe’ nog bij de beelden, die in geen tijd zo’n 4.8 miljoen keer bekeken werden.

“OMG!”

Naast zien wat het ‘verliefde’ paar aan het uitspoken is, horen we ook commentaar van iemand die het allemaal zag gebeuren. “Mijn God”, klinkt het. “Oh shit”, gaat het verder. “Dit kan je niet maken”, besluit een andere stem nog. Ook Twitter-gebruikers zijn niet mals voor het duo. “Ik heb medelijden met het personeel (van de zaak, red.) dat de tafels en stoelen moet steriliseren na hun vertrek. Echt egoïstisch en walgelijk”, laat een kijker weten. “Als ik zie hoeveel mensen voorbijlopen zonder het op te merken, vraag ik me af hoeveel mensen ik al ben tegengekomen die aan het neuken waren”, lezen we tot slot nog. Goeie vraag… Opgelet: onderstaande beelden zijn eerder pikant van aard.

Just witnessed a lovely couple fucking in an outdoor dining hut on 1st ave pic.twitter.com/tvjeyti072 — leiaj (@layajospe) October 28, 2022

Foto: still Twitter – Bron: Daily Star