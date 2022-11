Man wordt nét op tijd wakker van dutje en ontsnapt NIPT aan de dood! (video)

Zo ben je ook meteen wakker…

Het leven kan helaas snel voorbij zijn. Dat zal onderstaande man nu ook zeker beseffen nadat hij op miraculeuze wijze wist te ontsnappen aan de dood. Eerst zien we hoe hij rustig wat ligt te slapen. Plots schiet hij wakker, vermoedelijk door het geluid van een aanstormend busje.

Oog van de naald!

Niet veel later zien we een op hol geslagen busje recht naar de plek rijden waar de man een fractie van een seconde voordien nog aan het slapen was. Dat onze vriend door het oog van de naald gekropen is, bewijzen onderstaande beelden. Dit had véél slechter kunnen eindigen. Kijk maar:

Foto: still VKMag