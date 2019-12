Hoe de Britse Katie Quinn ooit een job als serveerster heeft weten te versieren, ze vindt het (samen met ons) een klein raadsel.

Want als er nu toch wel één ding van behoorlijk belang is, dan is het wel dat je een beetje stabiel op je poten staat. Da’s bij Katie niet meteen het geval.

En voor je vindt dat we nogal grof uit de hoek komen, check misschien eerst even onderstaande beelden die ze zélf op Twitter smeet. “Een minuut 43 seconden lompheid. Bewijs dat ik twee jaar geleden geen job als serveerster mocht hebben gekregen”, zet ze er zelf nog bij.

1:43 worth of clumsiness, proving why I shouldn't have been employed as a waitress 2 years ago today 😭 pic.twitter.com/NDuzjL7mHZ — Katie Quinn (@_KatieQuinn_13) December 16, 2019

Bron: Nieuwsblad – Foto: Twitter