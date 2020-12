Wel, we wensen het geen kleinkind toe, maar TikTokster Marquita Green heeft het blijkbaar toch meegemaakt: ze kreeg een naaktfoto gestuurd van haar grootmoeder. Achteraf probeerde oma de meubelen nog te redden via voicemail.

”Schatje, dit is je grootmoeder. Ik verontschuldig me zo hard. Ik heb je foto’s gestuurd, ik heb je naam per ongeluk ingegeven. Ik wilde ze eigenlijk sturen naar mijn vriend Brian Allen. Alstublieft, verwijder die foto van je gsm. Alstublieft, oma’s schatje. Ik voelde me zo slecht”, zo liet ze weten.

”Ik kan niet werken”

Green maakte er prompt een TikTok-filmpje van, eentje dat ondertussen al bijna 200.000 keer bekeken is geweest. “Wanneer grootmoeder je per ongeluk een naaktfoto stuurt. Ik kan momenteel niet eens werken”, zo luidt het begeleidend tekstje.

Foto: TikTok Marquita Green