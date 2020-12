Straffe beelden op YouTube vandaag…

Te land zou een krokodil maar weinig gevaar vormen voor een razendsnel jachtluipaard. Maar in en rond het water? Daar is zo’n gigantisch reptiel natuurlijk heer en meester.

Dat bewijst ook bovenstaande video, waarop we zien hoe een jong jachtluipaard even aan het drinken is. Niets aan de hand, zou je denken. Maar ‘t is niet omdat je ‘t gevaar niet ziet, dat het er niet is.

Vliegensvlug

Als een kogel valt de krokodil het jonge dier aan. En met succes… In geen tijd trekt ie het jachtluipaardje mee onder water. Kijk gerust, maar weet wel dat het mogelijk niet geschikt is voor gevoelige kijkers.

Foto: still