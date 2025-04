Handtastelijke kerel raakt dame ongewenst aan. Haar vriend? Die grijpt loeihard in! (video)

Dat zal hij nog wel even voelen…

Op onderstaande beelden lijkt aanvankelijk niet veel aan de hand. We zien hoe een man en een vrouw in een winkeltje (vermoedelijk een tankstation) aan de kassa klaarstaan om af te rekenen. Niet veel later komen vier kerels ook de zaak binnen.

De dame in kwestie lijkt het al van bij hun entree niet helemaal te vertrouwen en gaat wat dichter bij haar partner staan. Niet veel later wordt helaas ook duidelijk dat haar wantrouwen niet ongegrond was.

Handtastelijk

De derde man die binnenkomt vond het blijkbaar nodig om de dame in kwestie even aan te raken. De vriend van de vrouw weet even niet meteen wat er gebeurd is, maar wordt op de hoogte gebracht van de situatie.

En dan gaat het snel. Zonder enige vorm van verpinken, geeft hij de handtastelijke dader een stevige mep in zijn gezicht. We durven vermoeden én hopen dat die laatste het goed gevoeld heeft… Kijk maar!