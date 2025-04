Man wil even uitpakken met wat hij kan. Maar dan? HILARISCH! (fails)

Je amuseren tijdens het werk, is leuk!

En even aan je collega tonen wat je allemaal kan, is dat ook. Maar dan moet het natuurlijk wél vlot verlopen. Onderstaande krachtpatser dacht even uit te pakken met zijn spieren. Zo probeert hij te pompen op twee verfpotten. Dat lijkt eerst nog prima te verlopen, maar niet veel later wordt duidelijk waarom dat misschien toch niet zijn allerbeste idee ooit was. Dat zie je in het eerste van de twee toegevoegde filmpjes.

Failcompilatie

Ook nu vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel (letterlijk) in de verf te zetten. Daarom hebben we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie onderaan ingevoegd. Zo zit je weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…