WOOPS: Krachttraining loopt niet helemaal zoals verwacht (fails)

Het is weer tijd voor een filmpje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Met vandaag als thema: jezelf overschatten. Nu is het bij krachttraining wel de bedoeling om de grens op te zoeken, maar soms moet je gewoon aanvaarden dat je nog niet de target haalt die je wil halen. Zo ook onderstaande man, die met de hulp van zijn trainingspartner even wil tonen wat hij kan. Maar dat gaat behoorlijk mis! Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…