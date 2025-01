Golfster concentreert zich, maar dan gebeurt er iets wat niemand zag aankomen… (video)

Zelfs de vrouw die in beeld is, had het niet meteen door…

Golfen: het is een aparte sport. Je moet heel geconcentreerd kunnen zijn én de golfbal precies daar kunnen raken waardoor hij de perfecte baan aflegt. Maar de eerste basisregel? Je golfstok niet verliezen tijdens het slaan.

Club in het water

Waarom we dat laatste benadrukken? Wel, kijk gewoon even naar onderstaand filmpje. Tip: het is niet de vrouw in beeld die blundert, maar de persoon ernaast. Logisch ook dat het voor heel wat hilariteit zorgt in de reacties. “Breng volgende keer regenhandschoenen mee, man”, “Ik moest het enkele keren bekijken voor ik besefte wat er gebeurde”, en “Hij blijft er nog erg rustig onder”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram