Jongetje toont behendigheid met hoverboard. Maar dat gaat mis! (fails)

Uitpakken met wat je kan, is altijd een leuk plan.

Dat dacht ook onderstaand jongetje, toen hij met zijn hoverboard door de woonkamer reed. Klein detail: hij draagt daarbij een schotel vol voedsel. Alles lijkt in eerste instantie prima te verlopen, maar niet veel later liggen onze hoofdrolspeler én het eten op de grond. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Wederom vinden we het niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een zeer uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…