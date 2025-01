Autobestuurder wijkt uit voor vuilniszak, maar dat loopt niet goed af… (video)

Dekselse vuilniszak!

Op de autostrade wil je absoluut geen vuilniszak tegenkomen. Dat gebeurde onlangs wél in San Antonio, een stad in de Amerikaanse staat Texas. Een bestuurder zag het obstakel op de weg liggen en week uit om er netjes langs te rijden.

In de gracht

De chauffeur naast hem schrok echter van het manoeuvre en week zelf in een natuurlijke reflex ook uit naar rechts. Daardoor verloor hij de controle over zijn wagen en kwam hij in aanraking met de andere auto, die vervolgens ook de controle verloor en in de gracht belandde. Wat een vuilniszak toch allemaal kan aanrichten op enkele seconden tijd… Gelukkig raakte er niemand gewond, al zullen beide bestuurders toch even langs een carrosserie-garage moeten.

Foto: YouTube