Fitnessmodel komt niet meer bij: “Deze man heeft mijn week gemaakt!” (video)

Grappige beelden uit een fitnesszaal waar een vrouw haar workout filmde toen een kerel voorbijliep. “Deze man maakte mijn hele week”, zo schrijft ze bij de video. Zijn droge opmerking werd niet alleen door haar met veel gelach onthaald, ook op het internet vinden ze hem geweldig.

Een stevige sessie in de fitness is velen onder ons niet vreemd. Al is het voor vrouwen soms ook wel een moment waarop ze (ongevraagd) veel mannelijke aandacht krijgen (en regelmatig de meest ongepaste opmerkingen). Maar niets van dit alles voor deze TikTokster. Zij was gewichten aan het heffen toen een man voorbij haar liep na zijn workout en haar droogjes meedeelde dat hij naar de KFC ging, een fastfoodketen met kip als smaakmaker.

”Zo droog!”

Zijn sympathieke gezichtsuitdrukking, zijn houding en de manier waarop hij de vrouw aansprak: het werd gesmaakt door zowel de TikTokster als kijkers. “Zo sympathiek, die kerel ziet er zo cool uit!”, zo laat iemand weten. Een andere persoon merkt op: “Je weet dat het een goeie grap is als de ander bijna omvalt van het lachen!” Een zekere Kristina zegt: “Superschattige interactie tussen die twee. Ik hou van die mooie momenten tussen vreemden, ze zijn om te koesteren.”

Foto: TikTok