Serveerster scheldt kinderen uit: “Daarom heb ik een hond. Ik haat kinderen!” (video)

Een restaurant waar jij, je partner en je kinderen de huid worden vol gescholden. Dat is zo’n beetje het handelsmerk van ‘Karen’s Diner’, een Australische keten waar je behoorlijk onrespectvol wordt behandeld. Natuurlijk is het allemaal niet echt, maar desondanks is het wel een heel aparte beleving.

Een beleving die sociale media – en bij uitbreiding de wereld – lijkt te veroveren. Want ook nu is een TikTok-video waarin één van de serveersters van ‘Karen’s Diner’ de hoofdrol speelt, weer goed voor miljoenen views. In het filmpje zien we haar geen blad voor de mond nemen en haalt ze uit naar jonge kindjes. Het restaurant in Sydney, opgericht in 2021 door Aden Levin en James Farrell, heet alle leeftijden welkom.

Voor jong en oud

Eerder was er nog een video viraal gegaan waarin een omaatje met haar familie de zaak bezoekt. Zij kon haar ogen en oren niet geloven toen ze de vuilgebekte medewerksters hoorde praten. De kinderen in bijgevoegd filmpje zijn minder onder de indruk en kunnen de hele ervaring best wel smaken. De beelden zijn door miljoenen mensen bekeken en kan rekenen op bijna 200.000 likes.

Foto: TikTok