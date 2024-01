Dames gaan samen van waterglijbaan. Dat was een DOM plan! (fails)

Hoog tijd voor een nieuw filmpje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’!

Er zijn zo van die zaken die leuk lijken op papier, maar waarvan er tijdens de uitvoering blijkt dat het misschien toch geen al te best plan was. Zoals samen van een waterglijbaan gaan. Da’s exact wat onderstaande dames proberen. En al van bij het begin wordt meteen duidelijk dat dit niet goed zal aflopen. Het duo vliegt uit de bocht en komt als bij wonder nog nét in het water terecht. Dit had veel slechter kunnen eindigen! Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één (stel) pechvogel(s) in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita!